Wie speelt er nog op straat? Doe mee met ons onderzoek

BRABANT - Hoe vaak spelen jouw kinderen nog buiten? Met Nationale Buitenspeeldag in aantocht op 14 juni, vraagt Omroep Brabant zich af of kinderen nog wel buitenspelen. En stel dat ze nauwelijks buitenspelen, waar ligt dat dan aan?

Het idyllische plaatje is dat kinderen buiten hutten bouwen, voetballen op het plein, op de fiets op zoek gaan naar andere vriendjes. Bestaat dit plaatje nog of bestaat die alleen in de herinnering van ouders?



Aandacht

Verkeersdrukte, gebrek aan groen en de TV die niet langer het enige beeldscherm is dat om aandacht schreeuwt. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom kinderen minder buiten spelen, maar speelt jouw kind ook weinig buiten?



Om daar antwoord op te krijgen is deze enquete opgesteld: Wie speelt er nog op straat? Op Nationale Buitenspeeldag brengt Omroep Brabant samen met andere regionale omroepen de resultaten naar buiten.