Rineke en Iona vertellen over hun jeugd in een sekte... maar het is van begin tot eind gelogen

BOXMEER - Het begint al als je binnenkomt. Iedereen krijgt een klein boekje aangeboden: het liedboekje. De twee vrouwen die de boekjes uitdelen, lijken vriendelijk maar hebben een licht gestoorde blik in de ogen. Met elkaar praten lukt niet door de muziek van 'Shaking Godspeed', de band die warm staat te spelen op het podium van De Weijer in Boxmeer.

Even later staan de twee vrouwen naast de muzikanten op het toneel. Het zijn Rineke Roosenboom en Iona Daniel. Ze vertellen over hun jeugd, over hoe ze opgroeiden bij de Sekte van Welsch in een dorpje in Gelderland. Het is een onthutsend verhaal van als vrijheid vermomde liefdeloosheid, van kinderen die worden gehersenspoeld... en het is van het begin tot het einde gelogen!



Rumspringa

Rineke Roosenboom (geboren in Boxmeer) en Iona Daniel studeerden een paar jaar geleden af als theaterschrijvers. 'Rumspringa' is een voorstelling die ze zelf geschreven hebben én die ze zelf spelen. Het is een 'Mockumentary', een theatervoorstelling die zich verkleed heeft als een journalistieke documentaire. Bijvoorbeeld door de 'bewijzen' die het verhaal van het tweetal ondersteunen: vage krantenfoto's, bouwtekeningen en bewerkte foto's die laten zien hoe de kinderen van toen er nu uit zouden kunnen zien.





Het geeft de twee alle ruimte om te spelen met werkelijkheid en fantasie. Wat hier in Boxmeer, waar bijna iedereen in het publiek Rineke kent, extra grappig is. Bijvoorbeeld op het moment dat Rineke op het toneel een van de muzikanten voorstelt als haar vader. En dat ze het zo leuk vindt om juist samen met hem op het podium te staan.Langzamerhand verandert de sfeer. Van afstandelijke, bijna journalistieke vertellers veranderen de twee in de hoofdpersonen van hun steeds beklemmender wordende verhaal. En de Sekte van Welsch verandert van een warm bad in een stel hele nare mensen met weinig oog voor de gevolgen van hun idealen. En net voor het eind van de voorstelling komen de twee schrijfsters dan nog met een paar mooie ingrepen waardoor het allemaal toch net weer anders afloopt dan je dacht.Het is nogal wat voor schrijvers om zelf op het podium te gaan staan spelen. In de eerste recensies kwam daar ook kritiek op. De afgelopen maanden hebben Rineke en Iona hard gewerkt om 'Rumspringa' theatraler te maken en dat zie je. 'Rumspringa' is een vermakelijke voorstelling geworden met een lekker venijnig randje. Hoe lang blijf je trouw en wanneer kies je voor jezelf? En hoe maak je zo'n keus?En een hele muzikale voorstelling. De band 'Shaking Godspeed' speelt niet af en toe een nummertje maar zet een mooie geluidslijn onder het hele verhaal, van heftige gitaarrock tot kleine, mooie geluidjes onder de dialogen van Rineke en Iona.'Rumspringa' is in Babant nog te zien in Den Bosch (19/5), Eindhoven (20/5) en Tilburg (24/5).