'Dieven van tientallen exotische vogels verdienen celstraf, vindt justitie

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen geëist tegen de mannen die in 2014 tientallen exotische vogels hebben gestolen in onder meer Veldhoven en Udenhout. Tegen de hoofdverdachte is tien maanden cel geëist. De andere verdachten hoorden 101 dagen cel en een taakstraf tegen zich eisen.

In totaal worden er vijf Brabanders verdacht van diefstal en heling van vele tientallen exotische vogels. Die werden in 2014 gestolen uit Avifauna in Alphen aan de Rijn, uit ZOO Veldhoven, en uit schuren in Udenhout en De Lier (Zuid-Holland). De gestolen vogels zouden ook nog eens zijn verwaarloosd.



Veel geld

De dieven stalen onder andere toekans, neushoornvogels, kaketoes en kraagpapegaaien. Dit soort vogels kunnen op de zwarte markt veel geld opleveren.



In september 2014 werden er 48 vogels gestolen in De Lier. In Udenhout werden in diezelfde periode veertig parkieten gestolen uit een schuur in een achtertuin. Die kosten 75 euro stuk. Bij Zoo Veldhoven waren 27 roodstaartpapegaaien weg.



Alle verdachten zouden betrokken zijn bij één of meerdere vogeldiefstallen of ze zouden gestolen vogels in hun bezit hebben gehad of doorverkocht. Het OM vindt dat er voldoende bewijs is. Zo werden er in een geleende bestelbus vogelveren gevonden en hadden de mannen veelvuldig telefonisch contact met elkaar in de nachten van de vogelroof.



Dood

Bij de 26-jarige verdachte uit Den Bosch werden toendertijd zeker 14 vogels uit Avifauna aangetroffen in een schuur. Eén vogel was dood en twee waren er zorgelijk aan toe.