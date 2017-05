Virgil van Dijk komt dit seizoen niet meer in actie

BREDA - Virgil van Dijk herstelt goed van zijn enkelblessure, maar de centrale verdediger komt dit seizoen niet meer in actie voor Southampton. Dat meldde coach Claude Puel maandag op de website van de club uit de Premier League.

De international raakte op 22 januari in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (3-0) geblesseerd na een duel met aanvaller Jamie Vardy. De klachten bleken hardnekkiger dan gedacht; de Bredanaar sukkelt al maanden met de blessure.



"Het goede nieuws is dat ik hem vandaag voor het eerst weer zag rennen op het veld, maar hij zal de laatste wedstrijden van het seizoen niet mee kunnen spelen", aldus Puel.



Southampton treft woensdag Manchester United in de voorlaatste competitiewedstrijd. De club staat negende.



