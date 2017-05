Oud-militairen op motorbedevaart naar Lourdes om 'hoofd leeg te maken'

UDEN - Ze hebben allemaal een eigen verhaal en zijn ook allemaal op zoek naar bijstand van moeder Maria. En daarom gaan zo'n dertig oud-militairen op de motor naar het Franse Lourdes. Ze vertrokken maandagmiddag vanuit Uden.

"Ik heb er zin in", vertelt een hen. "We rijden met zeventig tot tachtig kilometer per uur over weggetjes binnendoor. Het helpt me enorm om m'n hoofd leeg te maken."



Ervaringen delen

Want iedere deelnemer heeft in zijn of haar militaire carrière wel wat meegemaakt. Dat viel fotograaf Claire Felicie, die al eens eerder meeging, ook op.



"Ik heb vorige keer van de hele reis foto's gemaakt, maar de foto die eigenlijk alles samenvat is er een met twee emotionele militairen onder een kruisbeeld. Je ziet daarop goed dat het samenkomen in Lourdes helpt om zware oorlogservaringen te delen en zo te verbroederen."



Steun

Volgens Jan Wolters, de initiatiefnemer van de tocht, gaan sommige oud-militairen ook mee vanwege persoonlijke redenen. "Ik heb verhalen gehoord van deelnemers die hun vrouw zijn verloren of een kind. Ook zij proberen via deze reis steun te vinden."



In totaal komen er zo'n 12.000 tot 16.000 militairen vanuit de hele wereld naar Lourdes om hun ervaringen te delen.