Wie zag Johan van Boxtel kort voor zijn dood? Liquidatie bij Bureau Brabant

EINDHOVEN - Johan van Boxtel werd begin mei doodgeschoten in de Memlincstraat in Eindhoven. De politie heeft filmbeelden, maar is nu op zoek naar mensen die Van Boxtel gezien of gesproken hebben in de dagen voor zijn dood.

De 32-jarige man werd door een misdrijf om het leven gebracht. De politie wil zijn laatste dagen in beeld brengen. Om dat zo goed mogelijk te doen is de politie op zoek naar mensen die Van Boxtel na woensdag 3 mei gezien of gesproken hebben.



ZIE OOK: Liquidatie Johan van Boxtel in Eindhoven: videobeelden opgedoken



In december werd Van Boxtel veroordeeld tot twintig maanden celstraf voor poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss.



Greep uit de kassa

Op zondag 26 maart deed een man een greep uit de kassa in een winkel. Hij sprong over de balie, duwde een medewerker aan de kant en deed een greep uit de kassa. Daarna ging hij ervandoor. De kentekenplaten van zijn blauwe Ford Ka waren afgeplakt. De politie zoekt getuigen.