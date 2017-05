Groene Opel Manta van New Kids te koop in Duitsland met kenteken MON-GO6

ESCHWEILER - Fans van New Kids opgelet: de groene Opel Manta van de mannen uit Maaskantje staat te koop. Een Duitse autodealer biedt de auto aan. Wil jij wel de nieuwe eigenaar worden, dan zal je even diep in de buidel moeten tasten. De Opel Manta kost bijna 64.000 euro.

De auto staat in showroom bij Sky Automobile in Eschweiler, vlakbij Aken. De nieuwe eigenaar krijgt er voor 63.850 euro ook een bijzonder kenteken bij: MON-GO6. Een dikke vette knipoog naar een van de favoriete scheldwoorden van de New Kids.



De groene Manta is een auto met wereldfaam: van 2007 tot eind 2011 was de groene Manta van Rikkert Biemans (gespeeld door Wesley van Gaalen) te zien in de populaire serie New Kids. Veel mensen hebben dan ook interesse in de auto. De telefoon staat al de hele dag roodgloeiend, laat de dealer weten. Ook komen er veel mensen langs om te kijken en een proefrit te maken.Daarna schitterde de Manta ook in de films New Kids Turbo en New Kids Nitro. Kortom een auto met een verleden, een verhaal. En met veel gereden kilometers: 174.500.Dat de auto nu in Duitsland te koop is, is niet gek. De serie had in Duitsland veel fans en het derde seizoen van New Kids werd ook in het Duits nagesynchroniseerd door de Nederlandse acteurs.