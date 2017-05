Bram (16) is de enige niet-Zeeuw die mag meedoen aan het Zeeuwse ringrijden

TILBURG - Ringrijden, het is een echte Zeeuwse sport waar eigenlijk ook alleen Zeeuwen aan mee mogen doen. Toch is Tilburger Bram van Boxel (16) een uitzondering op de regel. Hij doet mee aan het jeugdkampioenschap ringrijden en hij blijkt er ook nog goed in te zijn.

Laatst haalde hij in Oost-Souburg een eerste plek tijdens de jongerenwedstrijd. Voor Bram was dat een droom die uitkwam. Vanaf jongs af aan is hij gefascineerd door de sport. Tijdens een vakantie in Zeeland kwam Bram in aanraking met het ringrijden. De passie werd door de jaren heen alleen maar groter en groter.



Aan het ringrijden zitten verschillende regels verbonden. Zo moet je in galop door de baan rijden en steekt een ringrijder dertig keer door een ring van 38 millimeter. Als er daarna een gelijke stand is, dan worden de ringen steeds kleiner. Ook rij je zonder zadel op een paard of nog beter: op een Zeeuwse knol. Die laatste staat in Zeeland dus in Tilburg oefent Bram te voet of op de fiets.Een andere regel is dat je alleen maar mee mag doen als je een Zeeuw bent of afkomstig bent uit Zeeland. Daarom schreef de Tilburger een paar jaar geleden een brief naar De Zeeuwse Ringrij Vereniging met de vraag of hij toch mee mocht doen."De Zeeuwse ringrijvereniging Gapinge heeft een uitzondering voor mij gemaakt en zo komt het dat ik toch ben gaan ringrijden", vertel Bram. "Inmiddels ben ik helemaal opgenomen in de groep en dat is echt super."Stiekem voelt Bram zich ook iets meer Zeeuw dan Brabander. Na het behalen van z'n Havo-diploma wil hij dan ook in Zeeland gaan wonen.