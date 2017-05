Als eerste in Symbolica in de Efteling en 1 dag later de rest van de wereld

KAATSHEUVEL - Het aftellen tot aan de opening van Eftelingattractie Symbolica neemt nu serieuze vormen aan. Nog anderhalve maand en dan gaat het Paleis der Fantasie open: op 1 juli om precies te zijn. Ruim twaalfhonderd geluksvogels kunnen zelfs een dagje eerder al kennismaken met Symbolica door een prijsvraag te winnen.

Als je het antwoord weet op de vraag: 'Wat is Symbolica, Paleis der Fantasie', kan jij zo maar al op 30 juni een rondje maken in de nieuwste Efteling-attractie. Onder de goede inzendingen worden namelijk 200 keer 6 Efteling-tickets weggegeven. Ook zijn er twaalf overnachtingen voor vijf personen, plus toegang tot het park.



De winnaars worden geselecteerd door lakei O.J. Punctuel, de trouwe dienaar van koning Pardulfus. "Zoals u van mij kunt verwachten zal ik er persoonlijk op toezien dat de eerste audiƫnties stipt volgens het protocol zullen verlopen", schrijft de lakei aan de koning.