Vrachtwagenchauffeur overleden bij ongeluk N2, weg bij Eindhoven Airport dicht

EINDHOVEN - Een vrachtwagen is maandagavond rond zeven uur op de N2 bij Eindhoven uit de bocht gevlogen en in een berm beland. De chauffeur is overleden. Het is nog niet duidelijk of hij overleed door de gevolgen van het ongeluk of dat het ongeluk ontstond doordat hij onwel was geworden.

Drie voertuigen van de brandweer, drie ambulances en een traumahelikopter waren op de plek van het ongeluk om de vrachtwagen uit de berm te takelen en de chauffeur te helpen. De chauffeur zat bekneld in de vrachtwagen en hulpverleners hebben hem proberen te reanimeren.



Het ongeluk gebeurde bij Eindhoven Airport in de richting van Batadorp. De weg is afgesloten in de richting Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via de hoofdweg, de A2.