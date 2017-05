Onderzoek uitgebreid naar gewonde vrouw die in Bossche Broek werd gevonden

DEN BOSCH - Het onderzoek naar de gewonde vrouw die werd gevonden op de Donkerhooiweg in Den Bosch is flink opgeschaald. Twintig rechercheurs gaan aan de zaak werken, meldt de politie dinsdagavond. De 51-jarige vrouw werd zondagochtend gevonden in natuurgebied het Bossche Broek en de politie gaat uit van een misdrijf. Opsporing verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak.

Een voorbijganger vond de vrouw rond kwart voor acht, maar wat er met haar gebeurd was en hoe zij aan haar verwondingen kwam is niet bekend. De politie zoekt daarom getuigen en hoopt dat er vogelliefhebbers zijn die iets gezien hebben. In deze maand worden er namelijk veel wandelingen gemaakt vanwege het broedseizoen.



Iedereen die tussen zaterdag op zondag middernacht en zondagochtend acht uur wandelend of fietsend in het Bossche Broek is geweest, mag zich melden bij de politie. "Heeft u iets opvallends gezien? Alle informatie is welkom", schrijft de politie.



Buurtonderzoek

De politie zal ook camerabeelden opvragen in de omgeving van het natuurgebied. Verder is er een buurtonderzoek geweest bij het huis van de vrouw. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis. Wat haar verwondingen zijn is niet bekendgemaakt.