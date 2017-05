Automobilist scheurt met 211 kilometer per uur over Midden-Brabantweg

TILBURG - Een automobilist reed maandagavond 111 kilometer per uur te hard op de Midden-Brabantweg. Op de weg de weg van Kaatsheuvel naar Tilburg is 100 kilometer maximaal toegestaan.

De bestuurder van de personenauto werd gelaserd op het moment dat hij 211 kilometer per uur reed. Het rijbewijs is in beslag genomen.