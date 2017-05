Angst voor omvallende bomen: 'Met storm slaap ik niet meer voorin huis'

STEENBERGEN - Bij iedere stevige windvlaag kijken bewoners van de Kruispoort in Steenbergen angstig naar boven. Ze zijn bang verpulverd te worden door een rij wankele bomen in hun straat. De straat roept de gemeenteraad per brief op om er iets aan te doen.

Het gaat om negen platanen, die opvallend scheef staan. Charlotte Mangnus woont recht tegenover de bomen: "Ik durf niet meer aan de voorkant van mijn huis te slapen, als het stormt! Ik ben bang dat er een boom op mijn huis valt! Ze moeten er snel wat aan doen."



Zwijgen

De meeste bewoners willen niets zeggen. "We hebben onderling afgesproken om niet met de media te praten. Dat is slecht voor de band met de gemeente", roept één van hen. Een ander gooit meteen de deur dicht. Ria Cornelissen kijkt naar de bomen. "Het leeft echt onder de bewoners. Ze willen dat ze weggaan!"

Raadslid Tim Huisman van de partij Steenbergen Anders reageerde als eerste op de bewonersbrief. "Het is wachten op een ramp."Onlangs zijn enkele zieke kastanjes in de straat gekapt. "Die fungeerden als windvang voor deze bomen. Nu die bomen weg zijn, is het risico groter dat ze omvallen", vervolgt Huisman.

Onderzoek

De gemeente laat weten onderzoek te gaan doen. Wethouder Cors Zijlmans: "Ik begrijp de zorgen. Veiligheid staat voorop. Mocht blijken dat de bomen onveilig zijn, dan laat ik ze meteen kappen."



Huisman wil daar niet op wachten. "Kappen met dat onderzoek en ga die bomen kappen! Zet er nieuwe, betere bomen neer." Volgens de wethouder kan dat niet zomaar omdat het monumentale bomen zijn.