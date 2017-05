Paspop in etalage vliegt spontaan in brand

DEN BOSCH - In een kledingwinkel op de Markt in Den Bosch heeft een opmerkelijke brand gewoed. Een paspop is daar namelijk spontaan in brand gevlogen. De brandweer heeft de brandende pop geblust en lucht de winkel. Niemand raakte bij de brand gewond.

De brand brak even na middernacht uit in kledingwinkel Costes. Er kwam veel rook bij de brand vrij en de hele winkel stond blauw. De brandweer moest een ruit inslaan om de pop uit de etalage te halen en het vuur te blussen.



Hoe de brand is ontstaan, is officieel niet bekend. Een mogelijkheid is dat de spotjes die de paspop verlichten te warm zijn geworden of te dicht tegen de pop aan stonden.