Criminele bendes stelen steeds vaker uit vrachtwagens, speciaal nummer geopend

EINDHOVEN - De politie opent dinsdag een speciaal telefoonnummer waar gedupeerde transportbedrijven zich kunnen melden als hun lading is gestolen. Criminele bendes stelen steeds vaker lading uit vrachtwagens, schrijft het AD dinsdag. Transportbedrijven zouden te weinig aangifte doen.

Het aantal gevallen van ladingdiefstal stijgt sterk, volgens gegevens van de Landelijke Eenheid van de politie. In het eerste kwartaal van 2017 registreerde de politie 136 diefstallen en pogingen daartoe. Dat is een stijging van 46 procent ten opzichte van het jaar ervoor.



Levensgevaarlijke capriolen

De politie ziet ook gevallen waarbij de lading al rijdend is gestolen. Dat zou volgens een woordvoerder tot 'levensgevaarlijke capriolen' leiden op de Nederlandse wegen.



Brabant is vanoudsher een provincie waar veel ladingdiefstallen worden gepleegd, vooral langs de A67, de snelweg die de haven van Antwerpen en het Duitse Rurhgebied verbindt. Aanvankelijk was Zuidoost-Brabant de plek waar de meeste ladingdiefstallen werden gepleegd, totdat drie jaar geleden zeven verdachten uit de regio zelf werden opgepakt. De leidde meteen tot een forse daling.



Hazeldonk hotspot

Vorig jaar was de grensovergang Hazeldonk een hotspot als het gaat om ladingdiefstallan. In 2015 werd daar nog 177 keer lading gestolen. In 2016 gebeurde dat 226 keer, een stijging van bijna 30 procent.



Volgens Omroep Brabant-verslaggever Jos Verkuijlen, die dinsdagmorgen op een parkeerplaats langs de A67 de stemming peilde, zullen de meeste transportbedrijven blij zijn met het meldpunt. Fysiek aangifte doen op een politiebureau vinden ze vaak te omslachtig.



Oost-Europa

Overigens zijn volgens de chauffeurs die Verkuijlen sprak vooral de Oost-Europese transportbedrijven slachtoffer van dieven, omdat die vaker een kostbare lading vervoeren. Nederlandse chauffeurs in het binnenland vooral met levensmiddelen en bouwmaterialen.