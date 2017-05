Mark Koelen wil fietsend de wereld over, maar zijn fiets is gestolen

EINDHOVEN - Mark Koelen wil dolgraag met de fiets de wereld over. De Eindhovenaar heeft echter een probleem. Zijn fiets is gestolen.

Na de tocht van 21.000 kilometer naar Rio de Janeiro vorig jaar, stond de fiets van Koelen enige tijd in de garage. Maar met de plannen voor de wereldreis op 10 juni was de stalen ros weer gepoetst en bijna klaar voor de grote reis.

Twee sloten niet voldoende

Koelen wilde zijn fiets laten nakijken bij de fietsenmaker. Zover kwam het niet. De fiets werd gestolen in het Stadswandelpark, waar hij op dat moment een kop koffie dronk. “Er zaten twee sloten op, dus dat hakte er wel even in.”

De wereldreis lijkt gevaar te lopen, al blijft Koelen positief. “Die reis maak ik sowieso, al moet ik lopen. Maar ik heb goede hoop. Op 10 juni fiets ik de wereld rond, zo is het.”

Verbinden

De Eindhovenaar fietste vorig jaar 21.000 kilometer door Midden- en Zuid-Amerika. Hij haalde tienduizend euro op voor het goede doel Estrela da Favela.



“Onderweg heb ik belangrijke dingen geleerd over hoe mensen zijn. Hoe ze mij geholpen hebben. De komende rit wil ik gebruiken om te laten zien wat ons nou eigenlijk verbindt.”



Hulp

Koelen hoopt dat hij op tijd zijn fiets terug krijgt. Lukt dat niet, dan hoopt hij op hulp van sponsors of andere mensen. Wie Koelen wil helpen, kan contact zoeken via zijn website.