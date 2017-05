Kortsluiting mobiele telefoon veroorzaakt uitslaande woningbrand

TILBURG - Bij een uitslaande woningbrand aan de Mascagnistraat in Tilburg is dinsdagochtend een gewonde gevallen.

Het slachtoffer, een vrouw, had rook ingeademd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar zoontje, die ook in het huis aanwezig was, bleef ongedeerd.



Slaapkamer

Het vuur brak rond acht uur uit in een slaapkamer van het huis. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door kortsluiting in een telefoon.



Het mobieltje lag aan een lader onder het bed. Het vuur sloeg over naar het matras, waarna de hele slaapkamer uitbrandde. Door de brand raakte ook het dak van het huis beschadigd. Het pand is tijdelijk niet bewoonbaar.



Brandweer

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse. De politie zette de straat af met lint. De brand trok veel bekijks bij omwonenden.