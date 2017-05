Tilburg laat gevangenen en cellen naar België gaan

TILBURG - De gevangenis in Tilburg wordt ontmanteld en krijgt een tweede leven in Antwerpen. België huurde het complex zes jaar wegens cellentekort in eigen land. Binnenkort gaat het Belgische leger de metalen containers die in de gevangenis staan demonteren.

De cellen komen in een gesloten centrum voor criminele illegalen, dat net over de grens bij Antwerpen wordt gebouwd. Volgens de Belgische staatssecretaris Theo Francken van Asiel en Migratie is hierover een akkoord gesloten met de Nederlandse rijksoverheid.



Huurcontract liep af

Het huurcontract voor de gevangenis in Tilburg liep eind vorig jaar af, waarna 360

gedetineerden weer in Belgische gevangenissen werden opgesloten.



Het cellencomplex bij Zandvliet, ten noorden van Antwerpen, krijgt 144 cellen. “Hergebruik van de metalen containers is veel goedkoper dan nieuwbouw en bespaart miljoenen”, aldus de Belgische staatssecretaris Francken.



'Niet geïnformeerd'

Overigens zijn de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom op geen enkele wijze geïnformeerd over plannen voor dit zogeheten containerdorp voor illegalen. Dit meldt althans BN De Stem.



“Ongepast en teleurstellend dat wij dit als buurgemeente uit de media moeten vernemen”, zo zegt Rainier Schuurbiers, voorman van Algemeen Belang Zuidwesthoek in de gemeenteraad van Woensdrecht.