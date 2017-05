Moord Wendy uit Zevenbergen: ambulancemedewerkers mogen getuigen

BREDA - Leefde de 46-jarige Wendy uit Zevenbergen wel of niet toen ambulancepersoneel vorig jaar september bij haar huis op de Huizersdijk aankwam? Die prangende vraag kan beantwoord worden nu de medewerkers van de ambulance in de moordzaak mogen getuigen. De advocaat van de verdachte had daar om gevraagd.

Justitie verdenkt echtgenote Kees-Jan W. ervan zijn vrouw te hebben gewurgd. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie nadat haar man berichten had gelezen van Wendy, waaruit bleek dat ze een relatie met iemand anders had. W. zegt dat hij zich niks meer kan herinneren wat er in de nacht van 21 op 22 september 2016 is gebeurd.



Getuigen

De advocaat van W. vroeg dinsdag tijdens een pro-formazitting om zowel brandweerlieden als medewerkers van de ambulance die op de 112-melding waren afgekomen, te laten getuigen. De rechtbank ging alleen akkoord met het laten getuigen van ambulancepersoneel, omdat zij een betere medische inschatting kunnen maken.



Het scenario dat Wendy zelfmoord zou hebben gepleegd acht de rechtbank zeer onwaarschijnlijk en wordt niet onderzocht. Op 13 juli wordt de zaak inhoudelijk behandeld.