Cannabis op doktersrecept bij de apotheek halen? Dat kan alleen in Brabant

ROSMALEN - In Rosmalen is de eerste Nederlandse apotheek geopend die uitsluitend gespecialiseerd is in medicinale cannabis. De focus ligt vooral op de bereiding van en zorg rond het gebruik van cannabisolie.

Het gebruik van medicinale cannabis is de laatste jaren steeds populairder geworden vanwege de gunstige effecten. Veel apotheken leveren op recept plantmateriaal, maar niet iedereen is tevreden met het roken of verdampen van cannabis.



Uniek in Europa

Cannabiszorg, zoals de apotheek heet, is de eerste in Europa die medicinale cannabisolie produceert door middel van CO2-extractie. Onder hoge druk en lage temperatuur is dit een veilige manier om actieve bestandsdelen zoals THC en CBD uit cannabis te scheiden.



Cannabiszorg produceert vijf verschillende varianten olie waarvan er vier uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar zijn.