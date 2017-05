Telefoonopladers veel vaker oorzaak van brand; hoe kun je het voorkomen?

EINDHOVEN - Opladers van mobiele telefoons veroorzaken veel vaker brand dan je denkt. Dinsdagmorgen zette zo'n oplader een huis in de Mascagnistraat in Tilburg in brand. Dat is geen uitzondering, blijkt uit cijfers van Salvage. Die organisatie verleent namens verzekeraars eerste hulp aan slachtoffers van brand.



In bijna vijf procent van de gevallen wordt de brand veroorzaakt door een defect aan een elektrisch apparaat, waaronder opladers. Dat zijn bijna altijd goedkope opladers die worden gebruikt in plaats van de opladers die bij een smartphone horen. Zo’n telefoon wordt de hele nacht aan de alternatieve lader gelegd en die raakt dan oververhit.



Meer dan de helft van de in Nederland verkochte USB-opladers voor mobiele telefoons voldeed in 2016 niet aan de gestelde eisen. Daarom heeft de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die in totaal 41 opladers onderzocht, toen direct de verkoop van 24 opladers verboden.



Voorbeeld

Eén van de coördinatoren van Salvage schrijft op de website van deze organisatie onder meer: “Kort geleden werd ik opgeroepen bij een woningbrand bij mij in de directe omgeving. Terwijl de brandweer nog aan het nablussen was, sprak ik met de aanwezige bewoners. Deze vertelden mij dat vermoedelijk een spotje in het plafond de oorzaak was van de brand."



Eenmaal binnen in het huis bleek de bron van het vuur overduidelijk te wijzen naar de vloer onder de bank. “Na even rondzoeken tussen de brandresten bleek een oplader, die nog in het stopcontact zat, de oorzaak te zijn van de brand”, aldus de coördinator.



Voor wie toch een alternatieve oplader wil gebruiken heeft de brandweer een tip: zet er dan tenminste een tijdschakelaar op.