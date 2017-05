Modeltreinendief besodemietert zijn baas

BREDA - Een 45-jarige man uit Breda is maandag aangehouden omdat hij modeltreinen meenam bij de winkel waar hij werkte en vervolgens doorverkocht. De opbrengst stopte hij in zijn eigen zak.

De eigenaar van de modelbouwwinkel hield de medewerker al langer in de gaten. De man nam vaker treintjes en bouwdozen mee naar huis om ze volgens eigen zeggen namens de winkel door te verkopen. Hiervan bleek niets terug te vinden te zijn in de boekhouding.



Doorverkocht

Daarop besloot de eigenaar zelf op onderzoek uit te gaan. Hij ontdekte dat zijn medewerker de spullen voor een groot geldbedrag doorverkocht. Hoeveel precies wordt nog onderzocht.



De medewerker is vastgezet voor verhoor. Hij wordt verdacht van verduistering en heling.