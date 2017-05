Allerlaatste examenklas ooit op deze school: 'Lach en een traan'

Geen volle gymzaal. want er is nog maar één examenklas in Ravenstein (Foto: Karlijn Houterman/OB)

RAVENSTEIN - De allerlaatste keer eindexamenstress, de allerlaatste keer surveilleren en de allerlaatste keer een groot eindexamenfeest. De middelbare school Het Hooghuis in Ravenstein houdt dit jaar op te bestaan. Wat betekent dat er na duizenden geslaagden nu een allerlaatste klas eindexamen doet. "En dat doen we met een lach en een traan."

Het zijn er maar tien, deze ochtend in Ravenstein. Tien leerlingen die beginnen aan hun eindexamen Geschiedenis. "Twan, wat is mijn eindexamennummer ook alweer?", vraagt een leerling. Twan van den Broek is de rector van de school. Maar op Het Hooghuis in Ravenstein mogen de leerlingen gewoon Twan zeggen. "Dat is hier genoeg, iedereen kent elkaar."



'Het komt nooit meer terug'

58 jaar lang was Het Hooghuis een begrip in Ravenstein. Twan: "Het is ontzettend jammer dat we dichtgaan en het komt ook nooit meer terug. Maar er worden hier gewoonweg te weinig kinderen geboren, waardoor we geen leerlingen meer krijgen."



Twan kijkt terug op een mooie periode, vooral nu de eindexamens aan de gang zijn. Ruim vierduizend leerlingen slaagden op Het Hooghuis. "Ik weet nog een keer dat het eindexamen al begonnen was en een leerling er nog steeds niet was. Je hebt dan een half uur om nog op tijd te komen. Wij belden de leerling en hij lag nog uitgebreid in bed. Hij kwam uiteindelijk nét op tijd binnen.""Of die keer dat een leerling zijn naam niet had opgeschreven op het examen, maar alleen zijn examennummer. Wij kenden hem toch? Dat zijn wel leuke herinneringen aan de eindexamens ja."De eindexamenklas van dit jaar bestaat nog uit 45 leerlingen. "Ik hoop echt dat ze allemaal slagen. Ik wil Ravenstein goed afsluiten. Maar het blijft spannend, ook dit jaar weer."De leerlingen merken amper dat de school al bijna leeg is, zegt Twan. "Al zeggen ze dat er wel een groot pluspunt is: de wifi is sneller."Op 23 juni viert de school een afscheidsfeestje. Oud-leerlingen en oud-personeel krijgen de kans om nog een laatste keer door het gebouw te lopen en bij te praten over vroeger.