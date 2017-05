Michael van Gerwen nieuw in lijst met jonge miljonairs

EINDHOVEN - Een laatste plaats voor Michael van Gerwen, maar wel eentje waar hij niet ontevreden over zal zijn. De darter uit Gemonde staat met een geschat vermogen van zeven miljoen euro op de laatste plek van de lijst met jonge miljonairs die dinsdag door zakenblad Quote werd gepresenteerd. ‘Mighty Mike’ staat voor het eerst in de lijst.

Naast de populaire darter staan nog negen andere Brabanders in de top 100. Het getal tussen de haakjes is de positie op de ranglijst.

Robbert van de Corput (30) – 16 miljoen

Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell, staat met een geschat vermogen van zestien miljoen euro op plek dertig. Hij is daarmee de hoogst genoteerde Brabander in de lijst. Hij verdient zijn geld niet alleen met muziek, maar ook met games en nieuwe technologieën.

Sylvie Meijs (31) – 16 miljoen

Een plekje lager in de lijst vinden we Sylvie Meis terug. De 39-jarige Bredase presentatrice heeft net als stadsgenoot Hardwell een geschat vermogen van zestien miljoen euro.



Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers (35 en 36) – 15 miljoen (ieder)

Op plek 35 en 36 staan Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers van telecomonderneming CM Group uit Breda. Zij zijn allebei goed voor een vermogen van vijftien miljoen euro.

Lara Stone (41) – 14 miljoen

Het 33-jarige topmodel uit Mierlo is het gezicht van merken als L’Oréal, Miu Miu, Givenchy en DKNY. Het modellenwerk zorgt voor een geschat vermogen van veertien miljoen euro.

Marijn Maas (75) en Frank Sanders (79) – 8 miljoen

De Brabantse vrienden én zakenpartners zijn allebei goed voor een vermogen van acht miljoen euro. Ze scoorden in 2015 de jackpot door hun online marketingbedrijf Greenhouse Group te verkopen voor 15,1 miljoen euro.

Bram Veroude (98) – 7 miljoen

Bram Veroude uit Boxtel levert met zijn Magic FX confettikanonnen, rookmachines en vlammenwerpers die op podia overal ter wereld worden gebruikt tijdens festivals en concerten. Veroude begon ooit als stagiair, inmiddels is hij enig aandeelhouder en directeur.

Michael van Gerwen (100) – 7 miljoen euro

Volgens berekeningen van het tijdschrift heeft de 28-jarige Michael van Gerwen ongeveer zes miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar gegooid. Sponsordeals leveren nog een miljoen euro extra op.



De Tilburgse dj Fedde le Grand is uit de lijst verdwenen. Hij stond vorig jaar met een vermogen van zes miljoen euro op plek 93.