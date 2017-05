Eerste zomerse dag: 25 graden in Brabant

EINDHOVEN - De eerste zomerse dag in onze provincie is een feit. In Eindhoven, Gilze-Rijen en Woensdrecht bereikte de temperatuur dinsdagmiddag rond twaalf uur de 25 graden. In de loop van de middag zal het volgens weerman Tom van der Spek van MeteoGroup nog wat warmer worden. Dit wanneer de zon er echt doorkomt.

Droog blijft het volgens de weerman sowieso dinsdag. En woensdag wordt het zelfs nog wat warmer. De temperatuur kan dan oplopen tot 29 graden. Ook dan kunnen we genieten van een droge dag.

De hoge temperaturen betekenen zwoele nachten waarin het niet verder afkoelt dan een graad of negentien. De eerste zomerse dag valt volgens Van der Spek zeker niet vroeg dit jaar. "We hoeven maar terug te gaan naar vorig jaar", zegt hij. "Toen was het in het weekend van de start van de Giro, begin mei, met 26 à 27 graden heel mooi weer in Nederland."

Snel afgelopen

Met het mooie weer is het dit keer overigens snel afgelopen. In de nacht naar donderdag verdrijven buien de warmte.



Donderdag wordt het niet warmer dan een graad of 17 à 18. Ruim tien graden minder dus dan woensdag.