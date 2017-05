Jongen (16) vast voor steekpartij op Piusplein in Tilburg

TILBURG - Een 16-jarige Tilburger is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij op het Piusplein in Tilburg.

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei werd tijdens een vechtpartij in het uitgaanscentrum een 25-jarige man uit Tilburg met een mes gestoken. Beveiligers grepen in en haalden de vechtende partijen uit elkaar. Drie mannen sloegen op de vlucht.



Eerste verdachte vrij

Kort daarna werd op de Kotterstraat een 22-jarige Tilburger aangehouden. Hij werd diezelfde dag nog vrijgelaten, omdat hij niets met de vechtpartij te maken zou hebben.



De recherche onderzocht de zaak verder. Er werden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Hierbij kwam een 16-jarige Tilburger als verdachte in beeld. Hij is thuis aangehouden en zit vast.