Kopers met privéjet ingevlogen om in Werkendam zeecontainer van Keith Haring te bekijken

WERKENDAM - Stiekem is Jan Schrama een beetje verknocht geraakt aan de container van Keith Haring die door zijn bedrijf Poly Products in Werkendam gerestaureerd werd. "Ik aai hem heus niet elke dag, maar ik krijg wel heimwee bij de gedachte dat het kunstwerk hier straks weggaat."

Het Venduehuis in Den Haag veilt deze dinsdag rond half acht de zeecontainer. De richtprijs is anderhalf tot twee miljoen euro. Haring beschilderde het gigantische ding (12,5 bij 2,5 bij 2,5 meter) in 1987 in het Belgische Knokke voor de plaatselijke surfvereniging die daar surfplanken in wilde opslaan.



Een Belgische ondernemer kocht het gevaarte niet veel later voor 16.000 euro. En toen raakte het werk van de overleden kunstenaar uit zicht. In 2009 spoorde een Oost-Vlaams museum de container weer op. Er kwam weer een nieuwe eigenaar die de bak liet opknappen.



Door Poly Products dus, uit Werkendam. "We doen veel meer restauratie van kunst," vertelt ondernemer Jan Schrama. "Hier hebben we tien man aan gewerkt: metaalbewerkers, een restaurateur, houtbewerkers."



Tussen de rommel

Want de container was er niet best aan toe. "Hij stond ergens tussen de rommel, tussen technische installaties. Toen we hem eruithaalden, zag ik meteen allerlei scheuren." De voormalige surfplankenopslag was ook lek: er stond water in. "Hij is gewoon niet liefdevol behandeld."



Maar na een aantal maanden 'klussen' ziet het werk van Haring er weer goed uit. Dat vonden de veertig koopgrage kijkers ook, die vorige week vrijdag in een luxe touringcar met deejay kwamen aanrijden. Ook werden er zaterdag nog twee mensen met een privéjet ingevlogen om de gerestaureerde kunst te bekijken.



Volgens het Haagse Venduehuis der notarissen is er 'gezonde belangstelling'. Schrama is desondanks verbaasd door de richtprijs: "Ik dacht zelf aan een half miljoen."



Zitje erbij

Hij hoopt dat de nieuwe eigenaar goed voor de container zal zorgen. "Het liefst zie ik hem in een soort kas staan: met constante temperatuur en luchtvochtigheid, zitje erbij. De container heeft wel ruimte om zich heen nodig."



Zijn laatste bemoeienis met Keith Harings erfenis zal het vervoer ervan zijn. "Dan wordt-'ie ingekrat. We hebben al een dekkleed." Het zal nog wel enkele maanden duren voordat het gevaarte op transport gaat. "En als een Amerikaan hem koopt, duurt dat nog langer. Want er zit een houten vloer in. Die moet dan helemaal ontsmet worden, omdat ze daar bang zijn voor beestjes."