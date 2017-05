Medewerkster politie ontslagen na rijden onder invloed

DEN BOSCH - De leiding van de politie Oost-Brabant heeft vorige week een medewerkster ontslagen, dat meldt de woordvoering dinsdag. De vrouw was buiten werktijd gaan rijden, terwijl ze had gedronken.

De politie deed een intern onderzoek en kwam tot dit oordeel. De vrouw had bij haar verhoor ook tegenstrijdige verklaringen afgelegd.



Voorwaardelijke straf

Een andere medewerkster van politie Oost-Brabant kreeg een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van vier jaar. Zij had ook in privétijd onder invloed gereden.