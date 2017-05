Monster van Loch Ness gesignaleerd in Breda

BREDA - Hûh?

Wat doet het monster van Loch Ness in Breda, bij park Valkenberg?



Het dier zit opgepropt in een krappe gracht, laat zich overstromen en kijkt uit over de J.F. Kennedylaan.





Het is (helaas) een 3D-tekening, gemaakt om mensen ervan bewust te maken dat schoon water niet vanzelfsprekend is. Want dat is het motto van de Week van ons water die 12 mei begon.De blauwe krijttekening is dinsdagmiddag afgekomen. En Breda twittert er trots over.Even snel van genieten, want donderdag gaat het regenen.