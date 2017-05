Dubbele excuses voor nabestaanden van doodgereden Ize Derijks (2) uit Heesch

HEESCH - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie heeft dinsdag in de Tweede Kamer tot twee keer toe zijn excuses aangeboden aan familie Derijks uit Heesch. De Pool die enkele jaren geleden in Meijel hun 2-jarige dochtertje Ize en haar opa en oma doodreed, is vervroegd vrijgelaten om bij de geboorte van zijn kind in Polen te zijn.

Omdat de Pool illegaal in Nederland was, mag hij niet terugkeren en hoeft hij de rest van zijn gevangenisstraf niet uit te zitten.



Dijkhoff had al eerder gezegd dat hij het niet eens was met die vervroegde vrijlating. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer bood de staatssecretaris ook zijn excuses aan aan de familie. Hij bood ook excuses aan voor het feit dat de nabestaanden die vervroegde vrijlating uit de media hadden moeten vernemen. Anderhalve maand geleden was juist besloten om nabestaanden altijd vooraf te informeren.



“Op papier waren de regels aangescherpt, maar in de dagelijkse praktijk zijn die dus in dit geval niet opgevolgd. Dat is gewoon slecht. Daar bied ik mijn excuses voor aan”, aldus de staatssecretaris.

Maatschappelijke verontwaardiging

De beslissing om de Pool vervroegd vrij te laten werd genomen door de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dat is een onafhankelijk orgaan. De RSJ nam de beslissing omdat er volgens de raad geen maatschappelijke verontwaardiging over zou komen.



Dijkhoff liet duidelijk merken dat hij het onbegrijpelijk vond dat de RSJ de zaak zo heeft onderschat. Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV, die de kwestie dinsdag aan de orde stelde zei dat de leden van de RSJ 'wereldvreemd' zijn en 'losgezongen van elke werkelijkheid'.



Verbouwereerd

Dijkhoff had er in de aanloop naar de beslissing van de RSJ op aangedrongen de Pool niet vervroegd vrij te laten, vooral vanwege die maatschappelijke onrust. Hij zei verbouwereerd te zijn dat zijn advies niet was gevolgd.



“De RSJ ging ervan uit dat de verontwaardiging niet zo groot zou zijn omdat de Pool de mensen niet met opzet dood reed. We zijn er blijkbaar niet in geslaagd de leden van de RSJ ervan te overtuigen welke impact de beslissing zou hebben."