Ongeluk op A58 bij Breda, weg tot 18:00 uur dicht

BREDA - Een ongeluk zorgt dinsdagmiddag voor flinke verkeersproblemen op de snelweg A58 bij Breda. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch is de weg naar verwachting tot zes uur dicht.

Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Over gewonden is nog niets bekend.



Traumahelikopter

Vanwege het ongeluk is de weg tussen Ulvenhout en knooppunt Sint Annabosch afgesloten. De weg blijft voorlopig dicht voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.



Verkeer van Breda richting Tilburg wordt omgeleid via de A16, A59 en A27.