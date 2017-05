Met brandslang en borstel zorgen bejaarde oud-militairen ervoor dat de F16 weer blinkt

HOOGERHEIDE - Ze vliegen niet meer, maar ze doen nog wel dienst. Poortwachters, worden ze genoemd. Oude vliegtuigen op vliegbasis Woensdrecht die er vooral ter decoratie staan. En ook deze vliegtuigen moeten schoon gemaakt worden. Dat gebeurde dinsdag door een heel bijzonder schoonmaakteam.

Met een brandweerslang en een stel borstels wordt de F16 ieder jaar gepoetst. De luchtmacht houdt de decoratieve vliegtuigen niet schoon, daarom vond een clubje oud-militairen dat zij dat moeten doen. Ze begonnen daar in de jaren 90 mee en deden dat dinsdag voor alweer de 17de keer.





De F16 die aan de beurt is om schoon gemaakt te worden, stortte neer in 1995. De luchtmacht had er daarna niks meer aan. Daarom kreeg hij het poortwachtersplekje.Volgens de coordinator van het schoonmaakfeestje, Arnold van den Dobbelsteen, kunnen de mannen die toch al wat op leeftijd zijn (veelal tussen de 70 en 80 jaar) best nog aardig schoonmaken. "Kijk naar Arie, die staat gewoon te poetsen op de hoogwerker, ieder jaar. Het is echt zijn vaste plek."Arie de Man staat te genieten op zijn vaste plek. "Je hebt toch het gevoel dat je weer even bij de luchtmacht hoort, al ben ik er al 27 jaar weg. Het is een gevoel van nostalgie. En deze vliegtuigen moeten ook gewoon gewassen worden natuurlijk."Hoewel nog fit begint de steeds hoger wordende leeftijd van de mannen zijn tol te eisen. "Ze begonnen ooit met tien man", vertelt Van Den Dobbelsteen. "Maar door de jaren heen zijn er wat afgehaakt door ziekte bijvoorbeeld, of ze zijn ons ontvallen."Om de slinkende groep schoonmakers te helpen zorgen militairen in opleiding voor de versterking. En dat vindt iedereen gezellig. "Zo hoor je nog eens wat over hoe het vroeger was en wij vertellen hoe het nu is, en dat is leuk", vertelt Dennis de Swart. Volgens Arie is het 'geweldig'.Na het poetsen van de F16 en een T33 is het feest nog niet voorbij. Aan het eind van de dag gaan de mannen met z'n allen gezellig eten. "Ik voel me wel gewaardeerd door de luchtmacht", zegt Arie.