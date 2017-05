'Leraar vroeg om dickpics in ruil voor hogere punten', zeggen leerlingen Heerbeeck College

BEST - "Je komt zeker voor die pedodocent, die viezerik!" Leerlingen van het Heerbeeckcollege in Best winden er geen doekjes om als ze een verslaggever van Omroep Brabant bij de poort zien staan. De schorsing van een jonge docent Nederlands is het gesprek van de dag op de scholengemeenschap.

Het Heerbeeck College wil zelf weinig kwijt over de affaire. Behalve dat een docent is geschorst voor ongepast gedrag met drie leeringen. De politie onderzoekt de zaak en in afwachting daarvan doet de school verder geen mededelingen: "De lessen gaan gewoon door en het is rustig op school. De ouders van de kinderen zijn geinformeerd over de kwestie", zegt woordvoerder Grada Huis van de school.



Geruchtenstroom

De leerlingen buiten de poort begrijpen niet dat de school zo geheimzinnig doet over de kwestie: "De docenten mogen er niets over zeggen, zo wordt de geruchtenstroom alleen maar erger", zegt een leerling. Voor de jongens die net uit de les komen is het duidelijk wat er aan de hand is: De jonge docent legde in een Whats App groep contact met mannelijke leerlingen. Hij wilde dat jongens hem foto's van hun geslachtsdeel, 'dickpics', zouden sturen in ruil voor hogere punten.



Voor de leerlingen is de kwestie duidelijk: "Zo iemand hoort niet voor de klas te staan". Dan maakt een boze conciërge een einde aan het gesprek tussen de verslaggever en de leerlingen: "Wegwezen, je mag niet met leerlingen praten, ook niet buiten de poort, opdracht van de directie!"