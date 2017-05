Sascha werkte twee jaar lang aan New Kids Manta: 'Verrückte Mongo'

ESCHWEILER (D) - Twee jaar werkte Sascha Kosciankowsky eraan, de gifgroene Opel Manta die figureert in de films, waarin de New Kids Maaskantje onveilig maken. Kosciankowsky wist razendsnel de hand te leggen op de auto, die nu voor maar liefst bijna 64.000 euro te koop staat in zijn showroom.

De autoliefhebber die hem wil hebben, moet naar Eschweiler in Duitsland om de auto te bekijken. En moet dus diep in de buidel tasten.



'Bloed, zweet en tranen'

Maar volgens verkoper Kosciankowsky van het bedrijf Sky Automobile is de prijs een eerlijke prijs. "We hebben er heel veel geld in gestoken en niets bespaard op de restauratiewerkzaamheden. Die hebben ons bloed, zweet en tranen gekost."



De auto staat flink te glimmen in de showroom. "Ook technisch is hij weer in perfecte staat", zegt Kosciankowsky, terwijl hij het portier opent. "Kijk gerust eens binnen." Ook de binnenkant is gerestaureerd.



Mongo op het kenteken

Het kenteken is ook opvallend te noemen. 'Mongo', staat er te lezen, naar het 'verrekte mongool' van de New Kids. "Wij zeggen hier: 'Verrückte Mongo", grinnikt Kosciankowsky.



"Maar eigenlijk is het niet zo beleefd, zeker niet in Duitsland. Alleen voor deze auto maakten we een uitzondering, deze grap hoort gewoon bij de auto." Volgens Kosciankowsky zijn al veel mensen langs gekomen om de auto te bekijken, nu nog verkopen...