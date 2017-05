Twee aanhoudingen na steekpartij in Oss

OSS - Een steekpartij aan de Kuipers-Rietbergstraat in Oss heeft dinsdagmiddag geleid tot twee aanhoudingen. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

De twee verdachten zijn kort na het incident al in de desbetreffende woning aangehouden. Over de aanleiding is nog niets bekend. Het slachtoffer kon meteen mee naar het bureau om aangifte te doen.