Lichtbombardement in de E-Qube moet oudjes meer energie geven

GILZE - Het is een wereldprimeur en een wetenschappelijk experiment. De deelnemers aan de proef met de zogeheten E-Qube in zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze zijn zonder uitzondering hoogbejaard. De E-Qube is een soort treincoupé waarin ouderen worden bestraald met een zeer hoge lichtintensiteit, met als doel om er meer energie van te krijgen.

De fanatiekste deelnemers aan de proef met de E-Qube zijn de 87-jarige Fien Paulissen en de 90-jarige Jo Wouters. “Wij zitten hier drie keer per dag en meestal een half uur en we doen het voor de energie”, zegt Jo. In de kubus worden de dames blootgesteld aan een hoge lichtintensiteit. De intensiteit die in fases geregeld kan worden is op de hoogste stand vergelijkbaar met het licht op een zonnige dag buiten.



Meer licht is meer fitheid

De E-Qube is een bedacht door lichtwetenschapper Toine Schoutens. “Het licht zorgt voor meer fitheid en alertheid overdag. Ook wordt gekeken of er een effect is op het slaap en waakritme. Bewoners die vroeg wakker zijn en vroeg gaan slapen kunnen door gebruik te maken van de E-Qube hun slaap-waakritme verschuiven.”



De ‘Golden Girls’ van het zorgcentrum bevestigen de woorden van Schoutens. “We doen het nu al twee weken en ik ben zeker beter gaan slapen”, zegt Jo Wouters. Ook Fien Paulissen slaapt beter door elke dag drie keer in de E-Qube plaats te nemen.



Wetenschappelijke onderbouwing

Dat de dames beter zijn gaan slapen door het lichtbombardement is volgens wetenschapper Schoutens verklaarbaar.



“Het ouder wordende brein verliest langzaam het ritme van dag en nacht doordat de cellen van de biologische klok in de hersenen minder goed werken. Ouderen die slecht ter been zijn en niet meer dagelijks buiten komen ontwikkelen dan een gebrek aan licht. Een gebrek aan daglicht kan voor somberheid zorgen en voor minder energie en alertheid.”



Topsporters

De E-Qube is een doorontwikkeling van de lichtbril die Schoutens ontwierp voor topsporters. In aanloop naar de Olympische Spelen van Rio in 2016 maakten heel wat topsporters gebruik van de lichtbril. Met het gebruik van de bril werden de gevolgen van een jetlag beperkt.