Boris wint wiskundewedstrijd en is de beste brugklasser van Nederland

DEURNE - Boris de Vries heeft de Kangoeroewedstrijd gewonnen. Van alle brugklassers had hij de beste score. Hij zit in klas 1C van het Willibrord Gymnasium in Deurne en mag zich nu de beste van Nederland noemen.

“Ik had het wel aan zien komen dat ik de beste van de klas was”, vertelt Boris. “Maar de beste van Nederland, dat had ik nooit zien aankomen.” De Kangoeroewedstrijd bestaat uit dertig wiskundepuzzels die de deelnemers moeten oplossen. “Ze gaan van makkelijk naar moeilijk, de een na laatste was de enige die ik niet goed had.”



Met zijn bijna perfecte score is hij nu de beste wiskundeleerling in de Nederlandse brugklassen. Thuis heeft hij nog één grote concurrent: zijn zus. Zij zit nu in de vierde klas en is volgens wiskundeleraar Sander Stet ook een begaafde leerling. “Boris is een nuchtere jongen met een gezonde dosis competitiviteit in zich. Hij wil het heel graag beter doen dan zijn oudere zus”, aldus de wiskundedocent.

Na de zomer mag Boris met honderd slimme brugklassers richting Amsterdam voor de Junior Wiskunde Olympiade.