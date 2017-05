Jannie en Derek Doornbos uit Halsteren delen al 75 lief en leed

HALSTEREN - Een albasten huwelijk, dat komt niet zo vaak voor. Zeker niet in een tijd waarin één op de drie huwelijk stukloopt. Toch houden Jannie en Derek Doornbos uit Halsteren het al 75 jaar met elkaar vol.

Dinsdag op de kop af was het precies driekwart eeuw geleden dat ze met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Bij Jannie (96) en Derek (97) sloeg destijds de vonk over op de kermis. In 1942 trouwde het stel. "In het begin was het echt armoede maar over de oorlog praat ik liever niet", zegt Jannie.



Ze moest van haar ouders 'in het zwart' omdat ze al zwanger was van haar oudste dochter. "Dat kun je jezelf nu toch niet meer voorstellen. Tegenwoordig lopen ze met de grootste toeter nog in een mooie witte jurk", grapt dochter Ria. De bruiloft werd dinsdag bescheiden gevierd met bloemen, broodjes en een bief met daarin de felicitaties van de koning en koningin.



"Ik ben blij dat ik het nog mee mag maken, gelukkig gaat het de laatste tijd heel goed", zegt Derek. "We hebben een hele mooie dag met al die ballonnen. Ik wist niet wat ik zag", vult Jannie aan.



Het echtpaar woonde lange tijd in Rotterdam waar Derek werkte als politieman. Tien jaar geleden streken ze neer in een appartement in Halsteren op steenworp afstand van hun oudste dochter Ria. Moeder Jannie: "We hebben het hier prima naar onze zin. En nu op naar 80 jaar huwelijk".