Night of the Nerds: vijf supergave hoogstandjes die je zelf moet ervaren

Deze robot kan je zelf besturen tijdens Night of the Nerds (foto: Imke van de Laar)

EINDHOVEN - Een robot besturen. Je eigen hologram maken. Een elektromotor bouwen. Duizenden jongeren mochten dinsdag in het Klokgebouw in Eindhoven spelen met de nieuwste technologische snufjes tijdens de Night of The Nerds, onderdeel van de Dutch Technology Week. Bedoeling is jongeren te laten zien hoe leuk technologie kan zijn.

Dit zijn volgens Maurice Schmitz, een van de initiatiefnemers van de Dutch Technology Week, technologische hoogstandjes die je gezien moet hebben:



1. Bestuur een robot

Bestuur zelf een door elektromotoren gestuurde robot. De bestuurder controleert via een ethernetverbinding de bewegingen van de robot. Via een head-mounted display met bewegingssensoren ziet de bestuurder wat de robot ziet. Zo kun je voor een moment ervaren wat het is om een robot te zijn.



Speciaal voor de Dutch Technology Week en Night of the Nerds heeft een groep Fontys ICT studenten een kast ontwikkeld die het mogelijk maakt om je eigen hologram te maken. Als 'ie af is wordt je hologram automatisch gepost naar verschillende social media kanalen zoals Facebook.

3. Maak een proefrit in een rallysimulator

De Rally Racing Simulator is er met 330 pk's eentje uit de categorie 'bad ass'. Je mag er niet alleen naar kijken, maar er ook een proefrit in maken.



Met de Hololens bril kijk je met beide ogen in stereo rond in een fictieve wereld die niet begrensd is door het kader van een smartphone.'Evil Weblords II' is een interactieve videogame. Met bewegingssensoren speel je het spel met je hele lichaam. Transformeer in een drone, rocketlauncher en dansmachine.