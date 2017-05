Baby van tien maanden uit auto geslingerd bij ongeluk op A58, meisje belandt op wegdek

BREDA - Bij het ongeval deze dinsdagmiddag op de A58 is een baby uit de auto geslingerd. Het meisje van bijna tien maanden oud kwam op het wegdek terecht.

De bestuurder van de wagen, een 18-jarige Tilburger, ramde de vangrail. Daarbij klapte de achterklep open en werd het babytje 'gelanceerd'.



Een vrachtwagenchauffeur wist erger te voorkomen. Hij blokkeerde met zijn truck de rijstroken om het achteropkomende verkeer tegen te houden en het slachtoffer te beschermen. Volgens een collega van de chauffeur is hij hevig geschrokken. "Hij zat vijf meter achter de auto. Hij zag hoe de auto links in de berm raakte en over de kop sloeg. De moeder lag na de klap naast de auto en de baby erachter."



Het bedrijf zorgt ervoor dat de chauffeur wordt opgevangen. "Hij heeft met een volle vrachtauto keihard moeten remmen. Dit hoop je nooit meer mee te maken."



Verschillende omstanders verleenden eerste zorg aan moeder en kind. Ook landde een traumahelikopter om medische hulp te bieden. De 29-jarige moeder en het eveneens gewonde kindje werden met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Lange files

De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De bestuurder moest een verklaring geven. Ook hoorde de politie getuigen en onderzocht sporen.



Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie. Het verkeer richting Tilburg werd omgeleid. Hierdoor stonden op diverse snelwegen lange files.