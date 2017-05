Doodschieten agent Ferry Bakx: celstraffen geëist tot 25 jaar

KRALENDIJK - Het Openbaar Ministerie op Bonaire heeft dinsdag gevangenisstraffen van 15 tot 25 jaar geëist voor de moord op de Nederlandse politieman Ferry Bakx. In de zaak staan zes Venezolaanse 'huurlingen' en hun vermeende Bonairiaanse opdrachtgever terecht. De hoofdverdachte bekende maandag in tranen dat hij inderdaad twee keer op Bakx had geschoten.

Ferry Bakx komt oorspronkelijk uit Rijsbergen en werkte sinds 2013 op het eiland. In augustus vorig jaar werd de agent doodgeschoten toen hij een bende overvallers achtervolgde.



Justitie eiste de hoogste straf van 25 jaar tegen de 25-jarige man uit Venezuela die heeft bekend dat hij de fatale schoten heeft gelost. De Bonairiaanse 'criminele koppelbaas' hoorde 20 jaar tegen zich eisen. Het OM zegt tot de hoge eisen te zijn gekomen omdat de gewelddadige overval en moord veel angst en onrust hebben veroorzaakt onder de bevolking van het eiland.



'Klusjesmannen' voor overvallen

De Bonairiaanse verdachte zocht vorig jaar via Whatsapp contact met de uiteindelijke schutter in Venezuela. Hij wilde 'klusjesmannen' over laten komen die gewapende overvallen en wellicht zelfs een gijzeling moesten plegen op Bonaire. Omdat ze ook drugs en wapens meenamen naar het eiland, is in de strafeis ook drugssmokkel en

illegaal wapenbezit meegenomen. Er zijn celstraffen tussen de 15 en 18 jaar geëist tegen de medeverdachten.



Het OM heeft verder 14.000 dollar (ruim 12.600 euro) schadevergoeding geëist voor de partner van de omgekomen agent. De familie die werd overvallen moet wat justitie betreft hetzelfde bedrag krijgen. De behandeling van de zaak duurt tot en met woensdag.