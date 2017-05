CDA-penningmeester Leende wil in huis blijven na vondst drugslab

DEN BOSCH/LEENDE - CDA-bestuurder Wim van der P. uit Leende wil in zijn huis kunnen blijven, waar in februari een drugslab werd gevonden. Dinsdag diende een kort geding.

Wim en zijn vrouw vallen elkaar na de zitting emotioneel in de armen, in de gang van de rechtbank in Den Bosch. De gemeente besloot na de vondst dat alle panden op hun perceel voor zes maanden worden gesloten. Op het stuk land staan een aantal loodsen, maar ook hun woonhuis.



Het stel tekende bezwaar aan bij de gemeente. Advocaat Marlieke van der Laar: "De gemeente zou het pand vandaag al sluiten. We konden dus niet wachten op de uitkomst van het bezwaarschrift." Ze hoopt dat Van der P. gewoon in het huis kan blijven wonen, zolang het bezwaarschrift niet is behandeld. "Anders komen ze simpelweg op straat te staan."

De twee hebben volgens de advocate geen problemen met het sluiten van de loods waar de drugs zijn gevonden. "Het is echter niet redelijk dat het huis wordt gesloten. Deze mensen wisten er niets van. In de overige ruimtes zijn geen drugs aangetroffen."

Paniekaanval

Volgens de advocate gaat het zeer slecht met Van der P. "Ze zitten er emotioneel helemaal doorheen en hebben last van paniekaanvallen. De stabiliteit van een vertrouwde woning, dat is nu enorm van belang."

De uitspraak is binnen twee weken bekend.