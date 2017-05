Karin had kortsluiting in haar telefoonoplader: 'Een enorme klap, levensgevaarlijk!'

WAALWIJK - Kortsluiting door de oplader van je mobieltje, het gebeurt vaker dan je denkt. Karin Donker uit Waalwijk kan er over meepraten. "Ineens was daar die enorme klap en stond de hele kamer vol rook. Ik ben me rot geschrokken, dit is levensgevaarlijk."

De Waalwijkse heeft de ziekte MS en rust regelmatig in een bed in de woonkamer. "Ik had 's middags mijn iPhone aan de lader gehangen, een goedkoop exemplaar van de Action. Daarna zette ik klassieke muziek op en wilde ik wat slapen."



Zwartgeblakerd

Karin doezelde weg, maar schrok opeens van een enorme knal. "De hele kamer stond vol rook, het stonk verschrikkelijk. Ik was echt in paniek en vroeg me af hoe ik mijn poezen zo snel mogelijk uit huis kon krijgen."



De lader bleek kortsluiting te hebben veroorzaakt en was helemaal zwartgeblakerd. Ook de zekering klapte eruit, waardoor er geen stroom meer was in huis.



Slaapkamer uitgebrand

Dinsdagmorgen veroorzaakte kortsluiting in een telefoonlader een uitslaande brand in een huis aan de Mascagnistraat. Het mobieltje lag aan een lader onder het bed. Het vuur sloeg over naar het matras, waarna de hele slaapkamer uitbrandde. Door de brand raakte ook het dak van het huis beschadigd. Het pand is tijdelijk niet bewoonbaar.



Uit onderzoek blijkt dat vijf procent van de branden wordt veroorzaakt door een defect aan een elektrisch apparaat, waaronder opladers. Dat zijn bijna altijd goedkope opladers die worden gebruikt in plaats van de opladers die bij een smartphone horen. Zo’n telefoon wordt de hele nacht aan de alternatieve lader gelegd en die raakt dan oververhit.



Nog steeds te koop

Karin ging met haar oplader terug naar de Action, waarna ze haar geld terugkreeg. "Dat is natuurlijk netjes, maar ik vind eigenlijk dat ze die dingen uit de handel moeten halen, of dat er tenminste een veiligheidsvoorschrift bij moet zitten. De laders zijn nog steeds te koop. Het is gewoon onverantwoord."



Karin gebruikt alleen nog maar de originele lader om haar iPhone op te laden. En ook alleen als ze wakker is. "Ik vind die dingen levensgevaarlijk."