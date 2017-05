Domper: peperdure kunstcontainer Keith Haring niet geveild

DEN HAAG - Een behoorlijke tegenvaller op de veiling bij het Venduhuis in Den Haag, dinsdagavond. De zeecontainer van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring, die 1,5 miljoen tot 2 miljoen euro moest opleveren, wisselde niet van eigenaar door gebrek aan belangstelling. Toen de veilingmeester het bieden begon op 1 miljoen euro bleef het doodstil in de zaal. Ook de telefonische biedingen bleven uit.

Keith Haring beschilderde de enorme container in 1987 als cadeau aan een surfclub in het Belgische Knokke. De zeecontainer met de bekende tekening van de inmiddels overleden Haring heeft ook een Brabants tintje. Het bedrijf Poly Products uit Werkendam restaureerde de gehavende container de afgelopen maanden.



'Niet liefdevol behandeld'

Een Oost-Vlaams museum was eigenaar van de gehavende container en liet deze in Werkendam opknappen. "Hij stond ergens tussen de rommel, tussen technische installaties. Toen we hem eruit haalden, zag ik meteen allerlei scheuren. Hij is gewoon niet liefdevol behandeld", zei Jan Schrama van Poly Products eerder.



Hoewel er vooraf veel aandacht was voor de zeecontainer, werd hij niet verkocht.