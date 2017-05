'Fors geweld gebruikt', gewonde vrouw Bossche Broek weer een beetje aanspreekbaar

DEN BOSCH - De vrouw die gewond werd gevonden in het Bossche Broek in Den Bosch is afgelopen weekend behoorlijk toegetakeld. “Ze is met fors geweld aangevallen”, laat de politie dinsdagavond weten in Opsporing Verzocht.

Ze ligt nog steeds met verwondingen in het ziekenhuis. “Ze heeft hoofdletsel, is buiten levensgevaar en ze is inmiddels een beetje aanspreekbaar”, zegt een woordvoerder van de politie. “Door de aard van haar verwondingen gaan we ervan uit dat ze met fors geweld is aangevallen."



Wat er die zondag met haar gebeurd is, kan de vrouw de politie niet vertellen. “Ze is echt hele stukken kwijt.” Ze weet ook niet hoe en hoe laat ze in het Bossche Broek is terechtgekomen. “We denken wel dat ze op de plek waar ze is gevonden, ook is aangevallen.”



Pelgrims en vogelaars

De 51-jarige gewonde vrouw gaat vaker naar het natuurgebied voor de rust en de natuur. De politie zoekt mensen die zondagochtend vroeg tussen vier en acht uur ook in het Bossche Broek zijn geweest. “Dat vroege tijdstip is niet bijzonder in mei. Er komen dan veel vogelaars en pelgrims vanwege de Mariamaand in Den Bosch.”

[youtube":https://youtu.be/d7WRcMfa2oM]

Een wandelaar vond de vrouw zondagochtend rond kwart voor acht in een weiland aan de Donkerhooiweg. Meteen daarna startte de politie een groep onderzoek. Twintig rechercheurs werken aan deze zaak.