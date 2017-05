Gemeente Tilburg koopt huis van captain No Surrender

TILBURG - De gemeente Tilburg heeft op een veiling het huis gekocht van een vooraanstaand lid van motorclub No Surrender. Overlast in de buurt was volgens een gemeentewoordvoerder de reden om toe te slaan op de executieveiling.

Tilburg betaalde 211.000 euro voor het pand, waar vorig jaar nog hennep en wapens werden gevonden. "De gemeente gaat het verhuren aan een organisatie die zich inzet voor de buurt. Die zit nu al in de buurt maar zochten een grotere locatie. Dat wordt dus dit pand", aldus de woordvoerder dinsdagavond naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.



Captain zit vast

Het huis aan de Don Sartostraat was eigendom van Corin Denis, captain bij No Surrender. Denis zit op dit moment in voorarrest wegens vermoedelijke betrokkenheid bij de productie van harddrugs. Volgens de krant zegde de bank de hypotheek op, toen hij die niet meer kon betalen, omdat hij vastzat. "Wij wisten dat het huis vervolgens te koop zou komen", zegt de woordvoerder.



De strafzaak tegen Denis is een van de vele resultaten van de actie Trefpunt, een groot onderzoek van de politie naar de drugscriminaliteit in het zuiden van Nederland.