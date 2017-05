Twee geitjes zijn hun moeder kwijt, waar is de geitenmama?

EINDHOVEN - Wie heeft er nog een moedergeit over? Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven heeft twee jonge geitjes gevonden en zijn daarom nu op zoek naar een 'geitenmama', schrijft de opvang op Facebook.

De twee jonge diertjes werden dinsdagmiddag gevonden in Vaartbroek. Ze liepen daar moederziel alleen rond. "Ze zijn nog te jong om voor zichzelf te zorgen en hebben een moeder nodig. We zijn op zoek naar de mama", is te lezen in de oproep.



Iedereen die weet waar de echte moeder van de twee geiten zich bevindt, kan zich melden bij De Doornakker. Op Facebook reageren al veel mensen die wel een geitje hebben die op de twee kan passen.