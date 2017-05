Wielerwedstrijd BinckBank Tour start in Breda en trekt door hele provincie

BREDA - Onze provincie is deze zomer twee dagen het toneel van de BinckBank Tour 2017. De meerdaagse wielerwedstrijd begint met een ploegenvoorstelling in Breda. Een dag later vertrekt het peloton vanuit Breda door Brabant naar Venray. De BinckBank Tour, voorheen Eneco Tour, is van 6 tot 13 augustus in België en Nederland.

De ploegen worden op zondag 6 augustus op de Grote Markt in Breda aan het publiek voorgesteld. Een dag later volgt een vlakke rit door Brabant naar Venray. Daarna is er een individuele tijdrit in Voorburg, bij Den Haag.



Vorig jaar was de Enecotour ook al in Breda. Toen werd daar een tijdrit gereden.



PROGRAMMA BINCKBANK TOUR 2017:

Zondag 6 augustus: ploegenvoorstelling Breda

Maandag 7 augustus: Breda - Venray

Dinsdag 8 augustus: Voorburg - Voorburg (indiv. tijdrit)

Woensdag 9 augustus: Blankenberge - Ardooie

Donderdag 10 augustus: Lanaken - Lanaken

Vrijdag 11 augustus: Sittard-Geleen - Sittard-Geleen

Zaterdag 12 augustus: Riemst - Houffalize

Zondag 13 augustus: Essen - Geraardsbergen