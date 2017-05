Sigaretten gestolen bij snelkraak op Albert Heijn in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Op de Albert Heijn aan het Burchtplein in Etten-Leur is dinsdagnacht een snelkraak gepleegd. De glazen deur van de supermarkt is ingegooid met een flinke kei. De dader of daders hebben sigaretten meegenomen.

De snelkraak vond rond vier uur plaats. Het is niet bekend om hoeveel daders het gaat. Er is nog niemand aangehouden.



Bij de counter is een heel schap met sigaretten leeggehaald. Het is niet bekend of de dieven nog meer hebben gestolen. De politie onderzoekt de zaak.