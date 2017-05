'Ook bij FC Eindhoven jeugdspeler seksueel misbruikt'

EINDHOVEN - Een oud-jeugdspeler van FC Eindhoven zegt seksueel te zijn misbruikt bij de club. Hij vertelt dat hij is aangerand bij massages na afloop van trainingen. Het slachtoffer heeft zich gemeld bij de Volkskrant. Dit gebeurde na de eerdere berichtgeving over seksueel misbruik bij PSV.

De oud-jeugdspeler laat aan de krant weten dat hij samen met een teamgenoot privétraining kreeg. "Na afloop moesten we om beurten bij hem komen voor een massage. Hij begon me aan te raken, ook aan mijn geslachtsdelen. Toen wist ik niet dat het vreemd was. Dat realiseerde ik me pas later", meldt hij.



Speelde in jaren zeventig

Het misbruik speelde in de jaren zeventig. Hij en zijn teamgenoot waren toen ongeveer dertien jaar oud. De Volkskrant schrijft dat de profclub inmiddels heeft gesproken met de oud-speler.



FC Eindhoven roept andere slachtoffers op zich ook te melden. De club meldde vorige week al dat er een meldpunt wordt geopend. Dit vanwege de berichten over seksueel misbruik bij PSV.



De club uit de eerste divisie liet toen weten dat er nog geen signalen waren binnengekomen over incidenten.